30 Yıllık Türk Kuruyemiş Devi İflas Ediyor! Sektörün Lideriydi

ESAS HOLDİNG ORTAKLIĞIYLA BÜYÜME

2008 yılı, Peyman için kritik bir dönüm noktası oldu. Şevket Sabancı’nın çocukları Ali Sabancı ve Emine Sabancı Kamışlı’nın yönettiği Esas Holding, şirketin yüzde 30 hissesini 11 milyon dolara satın aldı. Bu ortaklıkla birlikte, Peyman yurtdışına açılma stratejisini hızlandırdı.

Rusya, Avrupa Birliği ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri’ne ihracat gerçekleştiren şirket, modern üretim tesisleriyle kapasitesini artırdı. Tüketici beklentilerine uygun yeni markalar oluşturulurken, Türkiye’de ilk kez fermuarlı paketleme gibi yenilikler hayata geçirildi. Bu süreçte satışlar 84 milyon TL’den 300 milyon TL’ye yükseldi.