Mehmet Şimşek'ten Enflasyon Yorumu: 'Son 4 Yılın En Düşük Verisi'

Yıllık enflasyonda düşüş devam ediyor. Ocak 2025 TÜFE rakamları için yorumda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 'Maliye politikasındaki duruşumuz, talepteki dengelenme ve arz yönlü adımlarımızla enflasyondaki düşüş devam edecek' dedi. Ayrıca açıklanan rakamların son 4 yılın en düşük Ocak ayı verisi olduğunu söyledi.

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Mehmet Şimşek'ten Enflasyon Yorumu: 'Son 4 Yılın En Düşük Verisi'

Ocak 2025 enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre aylık bazda artış beklentilerin üzerine çıkarak yüzde 5,03 oldu. Yıllıkl enflasyon gerilemeye devam etti ve yüzde 44,38'den yüzde 42,12'ye indi.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ MESAJI

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek X'ten yaptığı paylaşımında şunları kaydetti:

Mehmet Şimşek'ten Enflasyon Yorumu: 'Son 4 Yılın En Düşük Verisi' - Resim : 1

"Ocak'ta yıllık enflasyon geçen yıla göre 23 puan azalarak yüzde 42,1’e geriledi. Kararlılıkla uyguladığımız politikalarla temel mallarda yıllık enflasyon yüzde 24 ile son 38 ayın en düşük seviyesinde. Hizmet enflasyonu ise geçen yıla göre 27 puan gerileyerek yüzde 62,9 oldu. Dönemsel etkilerle aylık enflasyon arttı. Ancak programımızın diğer adımlarıyla birlikte bütçe imkânları dâhilinde enflasyon hedefiyle uyumlu belirlediğimiz yönetilen ve yönlendirilen fiyatların da katkısıyla son 4 yılın en düşük ocak ayı verisi gerçekleşti. Maliye politikasındaki duruşumuz, talepteki dengelenme ve arz yönlü adımlarımızla enflasyondaki düşüş devam edecek."

Kaynak: Haber Merkezi

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