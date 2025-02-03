Şimşek'in 'Emekli Maaşı' Açıklamasına Tepki: 'Gerçekleri Çarpıtıyorlar'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in AKP Ankara Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi’nde yaptığı “Emekli maaşı 10 kat arttı” açıklamasına tepki gösteren CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bu açıklamaların gerçeklikten uzak olduğunu belirtti. Gürer, “Bakanın konuşmalarını dinlerken emekli, ücretli ve çiftçiler için kaygımız artıyor” ifadelerini kullandı.

CHP Milletvekili Gürer, Hazine ve Maliye Bakanı’na 2008 yılında emekli aylık bağlama oranı katsayısının yüzde 70’lerden yüzde 30’lara düşürülmesini hatırlatarak, bunun emeklilerin düşük maaş almalarının önünü açtığını vurguladı. “Tarım çalışanlarının emekli maaşlarını değerlendirirken, o dönemin kira, yakıt ve gıda fiyatları ile bugünkü fiyatları kıyaslasalar farkı açıkça göreceklerdi. Ya bilerek ya da yanlış politikalarının yarattığı savunma refleksi ile gerçekleri çarpıtıyorlar” dedi.

“EMEKLİLİKTE ADALET ARAYANLAR VAR”

Emeklilik sistemindeki sorunlara dikkat çeken Gürer, şu ifadeleri kullandı:

“Ülkede emekli olmak da emekli olarak yaşamak da zorlaştı. Yanlış uygulamalar, önemli haksızlıklar yarattı. ‘Emeklilikte Adalet Arayanlar’ meydan meydan haklarını anlatıyor. EYT düzenlemesi sırasında haklar geri kazanıldı ancak süreç kademeli bir geçişi gerektiriyordu. Bir günle emekliliği 17 yıl ötelenenler var. Bu haksızlık kademeli bir geçişle çözülmelidir.”

“EMEKLİLER GEÇİM SIKINTISI ÇEKİYOR”

Gürer, emeklilerin büyük bir geçim sıkıntısı yaşadığını belirterek, “AKP iktidarı döneminde emeklilerin hakları sürekli budandı. Eğer AKP öncesi hesaplama yöntemleri devam etseydi, en düşük emekli maaşı bugünkü maaşın katı olurdu. Emekli intibak düzenlemesi hizmet ve prime dayalı olarak yapılmalıdır. En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine çıkarılmalıdır” dedi.

“SEYYANEN ARTIŞ EN AZ 10 BİN TL OLMALIDIR”

Emeklilerin insanca yaşamak için hak ettiği maaşı talep ettiğini söyleyen Gürer, şunları ifade etti:

“Tüm emeklilere seyyanen refah payı ve ücret artışı yapılmalıdır. En az 10 bin TL artış sağlanmalıdır. Emeklilerimiz, yaşam standartlarını iyileştirmek iktidarın öncelikli sorumluluğudur. Ancak bu sorumluluk yerine getirilmiyor. Emekliye zulmediliyor. Ülke ekonomisi büyüyorsa emekliler ve dar gelirli vatandaşlar neden bundan pay alamıyor?”

“İLK SEÇİMDE EMEKLİ HAK ETTİĞİ MAAŞA KAVUŞACAK”

Emeklilerin yüzde 80’inin asgari ücretin altında maaş aldığını vurgulayan Gürer, şu açıklamalarda bulundu:

“Memur emeklisi dahi açlık sınırının altında yaşamak zorunda bırakılıyor. Maaşlara yapılan zam, düşük enflasyon verilerine göre hesaplanıyor ancak daha zam emeklinin cebine girmeden gelen zam yağmuru ile geri alınıyor. Mecliste sürekli bu konuyu gündeme getiriyoruz. İlk seçimde iktidar olduğumuzda emekliler hak ettikleri maaşa kavuşacak.”