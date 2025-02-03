SON DAKİKA: Yılın ilk Enflasyonuna ‘Maaş Zammı’ Damga Vurdu! TÜİK Son Dakika Duyurdu: İşte Ocak 2025 Enflasyon Rakamları

Son dakika: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Tüketici Fiyat Endeksi Aralık 2024'te yüzde 1,03 artış kaydetmişti. Yılın ilk enflasyon rakamları belli oldu.

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,29 olmuştu. Ocak ayında birçok ürün grubuna zam yapılırken, asgari ücrete yapılan artışında belli olmasının ürün ve hizmet enflasyonuna etkisi olması bekleniyordu. Açıklanan veriye göre TÜFE bu ay beklentilerin çok üzerinde yüzde 5,03 arttı. Yıllık bazda ise düşüş devam ederek yüzde 44,38’den yüzde 42,12’e geriledi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 23,14 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 99,93 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre azalan ana grup yüzde -5,17 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 23,57 ile sağlık oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Ocak ayı itibarıyla, 13 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 126 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 5,47, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,47, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,08 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 56,05 olarak gerçekleşti.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ İÇİN GÖZLER MERKEZ BANKASI’NDA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Enflasyon Raporu 2025-I Bilgilendirme Toplantısı 7 Şubat 2025 tarihinde İstanbul Finans Merkezi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yerleşkesinde yapılacak.

Toplantı fiziksel ortamda gerçekleştirilecek. Saat 10.30'da başlayacak toplantıda Başkan Fatih Karahan sunum yapacak ve ardından soruları yanıtlayacak.

Banka sıkı para politikasının fiyat istikrarı sağlanana kadar süreceğine işaret ederek, 2024 ve 2025 yıl sonu tüketici enflasyonu tahminlerini geçtiğimiz Kasım ayındaki yılın son Enflasyon Raporu Toplantısı'nda yükseltmişti. Bu kapsamda 2025 yılı için tahminler yüzde 14’ten yüzde 21’e revize edilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi