KİRA ZAMMI ŞUBAT 2025! Ocak Ayı Enflasyonu ile Belli Oldu: Kira Zam Oranlarında Düşüş Devam Ediyor

Son dakika haberi: Yılın ilk enflasyonu belli olurken oranlar pek çok kalemi de etkiliyor. Onlardan biri de kira zam oranları… Şubat ayı kira artış oranı enflasyon rakamları sonrası merak ediliyor. Peki, 2025 Şubat ayı kira zammı (TEFE-ÜFE) ne kadar oldu?

YILIN İLK ENFLASYONU AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre enflasyon Ocak 2025’te aylık yüzde 5,03, yıllık yüzde 42,12 oldu.

ŞUBAT 2025 KİRA ZAM ORANI NE OLDU?

TÜİK geçtiğimiz ay kira artış oranını yüzde 58,51 olarak açıklamıştı. Ocak ayı TÜFE rakamları sonrası Şubat kira zam oranı 12 aylık enflasyon verisi kadar yani yüzde 56,35 artış gösterdi.

Şubat AYI ÖRNEK KİRA ZAMMI HESAPLAMASI

• Kira Artışı Yapılacak Ay: Şubat 2025

• Örnek rakam: 15.000 TL

• Artış Oranı: % 56,35

• Kira Artış Tutarı: 8452,5 TL

• Aylık Kira Tutarı: 23.452,5 TL

Kaynak: Haber Merkezi