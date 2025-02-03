'Artık 58-60 Yaşında Emekli Olamayacaklar...' Bu da Emeklilikte 65 Yaşa Takılanlar! 30 Nisan 2008'den Sonra...

Sosyal güvenlik sisteminin karmaşıklığı ve sürekli değişen mevzuatlar emeklilik sürecinde bilinçli hareket etmeyi zorunlu kılıyor. Özellikle 2008 sonrası sigortalı olanlar için emeklilik yaşı kademeli olarak 65’e yükselirken, uzmanlar belirli şartları yerine getirenlerin bu yaş sınırından etkilenmeden emekli olabileceğini kaydediyor.

EMEKLİLİK YAŞI ARTIYOR

Konuya ilişkin Türkiye Gazetesi’ndeki yazısında değerlendirmelerde bulunan SGK Başuzmanı İsa Karakaş emeklilik planlamasının iyi yapılmasını dile getirdi. Son dönemde birçok anne-babanın çocukları için emeklilik planı yaptığını söyleyen Karakaş, “Bugün işe başlayan işçi, memur, esnaf ve diğer tüm kişiler artık 58-60 yaşında emekli olamayacak. Emeklilik yaşı kademeli olarak 65’e dayandı” dedi.

Ancak Karakaş tedbir alarak 65 yaşında emekli olmaktan kurtulmanın hala mümkün olduğunu belirtti.

KİMLER 65 YAŞINDA EMEKLİ OLACAK?

“65 yaş emekliliğinden 30 Nisan 2008 tarihinden önce 1 gün bile sigortalı çalışması olanlar etkilenmeyeceğinin altını çizelim” diyen uzman isim şunları kaydetti:

“Bu grupta 09.09.1999-30.04.2008 döneminde ödenmiş primli sigortası olan emeklilikte kademe bekleyenler yer almaktadır. Mevcut düzenlemeye göre emeklilikte kademe bekleyenlerden kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak ve SSK’lılar için 7.000 gün, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı sigortalıları için ise 9.000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla emekli olmak söz konusudur.”

“2006’da başlayan SGK reformunun Ekim/2008 yılında yürürlüğe konan düzenlemesine göre 40 yıla varan bir kademeli geçiş öngörülmüştür. Şimdi artık makas tamamen kapanıyor” diyen Karakaş, “30 Nisan 2008 tarihinden sonra işe girenler ise 01.01.2036 tarihine kadar yukarıda belirtilen gerekli primleri ne zaman doldurulursa aşağıdaki tabloda belirtilen tarihlere göre emeklilik yaşları belirlenecektir” şeklinde değerlendirmede bulundu

Kaynak: Türkiye Gazetesi