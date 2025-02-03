Bitcoin ve Ethereum'u Trump Çarptı! Kripto Paralarda Şok Düşüş

Kripto paralar, Başkan Donald Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin'e uzun süredir tehdit ettiği vergilerle karşı karşıya kalmasının ardından düşüş yaşadı. Lider kripto para birimi Bitcoin 96 bin dolar seviyelerine çekildi.

Bitcoin ve Ethereum'u Trump Çarptı! Kripto Paralarda Şok Düşüş

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere yüzde 25, Çin'den gelen ürünlere ise yüzde 10 gümrük vergisi uygulanmasına yönelik kararı, küresel ticaret dengelerini sarstı. Trump'ın vergi kararı finansal piyasalarda da sert dalgalanmalara neden oldu. Yeni ticaret savaşı endişesi, yüksek enflasyon kaygılarını körüklerken, kripto para piyasasında da sert düşüşler yaşandı.

Bitcoin ve Ethereum'u Trump Çarptı! Kripto Paralarda Şok Düşüş - Resim : 1

BITCOIN VE ETHERDE SON DURUM

Bitcoin, pazartesi sabahı Asya'da yüzde 4'ten fazla düştü ve yaklaşık 96.606 dolar seviyesine gelerek üç haftalık en düşük seviyeye ulaştı. Daha küçük kripto para Ether yaklaşık yüzde 12 düştü ve Kasım ayının başlarında görülen seviyelere geri döndü.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Bitcoin
Altın Fiyatları Bugün Ne Kadar, Kaç TL? Tüm Dünya için Yeni Dönem Resmen Başladı: Yolun Geri Kalalını O İsim Belirleyecek Tüm Dünya için Yeni Dönem Resmen Başladı
Dolar Güne Nasıl Başladı? Dolar Güne Nasıl Başladı?
Patatesteki Tehlike! Birçok Kişi Dikkat Etmeden Tüketiyor Patatesteki Tehlike! Birçok Kişi Dikkat Etmeden Tüketiyor
En Bahtsız 3 Burç : Hayatları Boyunca Yüzleri Gülmüyor En Bahtsız 3 Burç : Hayatları Boyunca Yüzleri Gülmüyor
Ocak 2025 Enflasyon Rakamları Açıklanıyor! Aylık Enflasyonda 'Maaş Zammı' Yükselişi: TÜİK 10.00'da Duyuracak Yılın İlk Enflasyonu Açıklanıyor! 'Maaş Zammı' Detayı
ANZ Açıkladı: Yeni Gümrük Vergileri Enflasyona Böyle Etki Edecek ANZ Açıkladı: Yeni Gümrük Vergileri Enflasyona Böyle Etki Edecek
ÇOK OKUNANLAR
Nobel Ödüllü Daron Acemoğlu'ndan Büyük İtiraf Nobel Ödüllü Daron Acemoğlu'ndan Büyük İtiraf
İki Bankadan Peş Peşe Zam Kararı: Resmen Duyuruldu İki Bankadan Peş Peşe Zam Kararı: Resmen Duyuruldu
Forbes Türkiye’nin Keşfedilmeyi Bekleyen 10 Müzesini Açıkladı Forbes Türkiye’nin Keşfedilmeyi Bekleyen 10 Müzesini Açıkladı
Otomobilde ÖTV Matrah İndirimi Bekleyene Kötü Haber! 22 Yılda Sadece 2 Kez Oldu, Haziran 2023'ten Bu Yana... 22 Yılda Sadece 2 Kez Oldu, Haziran 2023'ten Bu Yana...
Ege Beşik Gibi Sallanıyor... AFAD Açıkladı: Bir Günde 400 Sarsıntı Ege'de Deprem Fırtınası! Bir Günde En Az 400 Kez Sallandı