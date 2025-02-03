Son Dakika: ENAG Ocak 2025 Enflasyon Verisini Açıkladı
Son dakika haberine göre, Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) enflasyonun Ocak ayında aylık yüzde 8,22, yıllık olarak yüzde 81,01 olduğunu kaydetti.
Bağımsız araştırmacıların oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2025 Ocak ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu açıkladı.
Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) verilerine göre, Ocak 2025 günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 8,22 arttı.
Ocak 2025 dönemi günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi yıllık bazda yüzde 81,01 arttı.
Tüketici Fiyat Endeksi'nde bir önceki ay aylık bazda yüzde 2,34, yıllık bazda ise yüzde 83,40 artmıştı.
Kaynak: Haber Merkezi
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