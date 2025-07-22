Araç Sahipleri İçin 9 Gün Süre Verildi: Bütün Sürücüler Bu Parayı Ödemek Zorunda

SAHTE İNTERNET SİTELERİNE DİKKAT

İnternet üzerinden ödeme yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri, işlemin güvenli bir platformdan yapılması. Sahte sitelere karşı tedbirli olunmalı işlemler mutlaka “gib.gov.tr” adresi veya bankaların resmi internet siteleri üzerinden gerçekleştirilmelidir.

MTV ödemelerinde kredi kartı, banka kartı, mobil bankacılık, internet bankacılığı, havale gibi çeşitli ödeme seçenekleri sunuluyor. Ayrıca, PTT şubeleri ve vergi daireleri de alternatif olarak kullanılabiliyor.

SON 9 GÜN KALDI

31 Temmuz tarihine kadar ödeme yapılmaması durumunda, gecikme faizi uygulanacağı için araç sahiplerinin bu tarihi kaçırmamaları büyük önem taşıyor. Vergi borcunu zamanında ödeyenler, hem faiz yükünden kurtuluyor hem de cezai işleme maruz kalmıyor.