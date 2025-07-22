Araç Sahipleri İçin 9 Gün Süre Verildi: Bütün Sürücüler Bu Parayı Ödemek Zorunda
MTV ikinci taksiti için son ödeme tarihi hızla yaklaşıyor. Araç sahiplerinin 9 gün içinde vergilerini yatırmaları gerekiyor. Aksi halde sürücülere gecikme faizi uygulanacak ve ek maliyetlerle karşılaşılacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) ikinci taksit ödemelerinde sona yaklaşıldı. Araç sahiplerinin bu ödemeyi 31 Temmuz’a kadar tamamlaması gerekiyor. 9 gün içinde ödeme yapmayanlar gecikme faiziyle karşı karşıya kalacak. Vergi borcunu zamanında ödemek isteyenler, işlemlerini internetten, mobil uygulamalardan, bankalardan ya da vergi dairelerinden kolayca gerçekleştirebiliyor. Yetkililer, sahte ödeme sitelerine karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda da uyarıyor.
MTV ÖDEMELERİ NEREDEN YAPILABİLİR?
Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri için çok sayıda kolay ve hızlı yöntem sunuluyor. Araç sahipleri aşağıdaki kanallardan işlemlerini gerçekleştirebilir:
İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr)
Gelir İdaresi Başkanlığı Mobil Uygulaması
e-Devlet Kapısı (turkiye.gov.tr)
Anlaşmalı bankaların internet ve mobil bankacılık sistemleri
Vergi daireleri ve PTT şubeleri
Online ödeme yapmak isteyenler, plaka bilgisi, T.C. kimlik numarası ya da tescil/sahiplik belge tarihi gibi bilgileri girerek işlemlerini birkaç adımda tamamlayabiliyor.
SAHTE İNTERNET SİTELERİNE DİKKAT
İnternet üzerinden ödeme yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri, işlemin güvenli bir platformdan yapılması. Sahte sitelere karşı tedbirli olunmalı işlemler mutlaka “gib.gov.tr” adresi veya bankaların resmi internet siteleri üzerinden gerçekleştirilmelidir.
MTV ödemelerinde kredi kartı, banka kartı, mobil bankacılık, internet bankacılığı, havale gibi çeşitli ödeme seçenekleri sunuluyor. Ayrıca, PTT şubeleri ve vergi daireleri de alternatif olarak kullanılabiliyor.
SON 9 GÜN KALDI
31 Temmuz tarihine kadar ödeme yapılmaması durumunda, gecikme faizi uygulanacağı için araç sahiplerinin bu tarihi kaçırmamaları büyük önem taşıyor. Vergi borcunu zamanında ödeyenler, hem faiz yükünden kurtuluyor hem de cezai işleme maruz kalmıyor.