Trabzonspor'da Flaş Ayrılık: Tonio Teklic ile Yollar Ayrıldı

Trabzonspor, Hırvat futbolcu Tonio Teklic'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

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Trabzonspor'da Flaş Ayrılık: Tonio Teklic ile Yollar Ayrıldı
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Trabzonspor'da yeni sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında; Hırvat futbolcu Tonio Teklic'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Tonio Teklic arasındaki 21.07.2023 başlangıç ve 30.06.2026 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir."

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Kaynak: İHA

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