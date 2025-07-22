Galatasaray'ın Tete Davasında Karar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray ile Shakhtar Donetsk ve futbolcu Tete arasında FIFA'da başlayan ve daha sonra CAS'a taşınan hukuki anlaşmazlık, 22 Temmuz 2025 tarihinde CAS'taki duruşmada uzlaşma ile sona erdi.

Yapılan anlaşma sonucunda Galatasaray'ın ödeyeceği tutar 1 milyon euro ile sınırlandırıldı.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş., Shakhtar Donetsk, ve Mateus Cardoso Lemos Martins arasında FIFA Football Tribunal nezdinde görülen ve karara bağlanan FPSD-11840 referans numaralı dosyaya ilişkin olarak, CAS nezdinde 2024/A/10817-10818-10819 dosya numarası ile devam etmekte olan ihtilaf, CAS nezdinde görülen 22.07.2025 tarihli duruşmada uzlaşma ile sona ermiştir. Varılan uzlaşma neticesinde Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin sorumluluğu 1.000.000,00-Euro (Bir Milyon Avro) ile sınırlıdır."