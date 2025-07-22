FIFA'dan Hatayspor'a Şoke Eden Ceza

FIFA, Hatayspor'a 3 dönem transfer yasağı cezası verdi.

FIFA'dan Hatayspor'a Şoke Eden Ceza
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, FIFA’dan gelen ceza ile şoke oldu.

FIFA'nın futbolcu kayıt yasaklarıyla karşı karşıya olan dünya çapındaki kulüpleri açıkladığı listeye göre, "mali anlaşmazlıklar veya mevzuat ihlalleri gibi çeşitli ihlaller nedeniyle yeni oyuncu kaydetmeleri geçici olarak yasaklanan kulüpler" arasında yer alan Atakaş Hatayspor'a 3 dönem transfer yasağı verildi.

Atakaş Hatayspor, geçen sezon Trendyol Süper Lig'den küme düşmüştü.

Kaynak: AA

Etiketler
FIFA Hatayspor
Fenerbahçe Yarın Al-İttihad ile Karşılaşacak Fenerbahçe Yarın Al-İttihad ile Karşılaşacak
Milyonları Etkileyen Hastalığın Sessiz İşareti! Bu Belirtiler Varsa Aman Dikkat Milyonları Etkileyen Hastalığın Sessiz İşareti! Bu Belirtiler Varsa Aman Dikkat
Çığır Açan Bilimsel Araştırma: Kahvaltıyı Bu Saatlerde Yapmak Ömrü 20 Yıl Uzatıyor Çığır Açan Bilimsel Araştırma: Kahvaltıyı Bu Saatlerde Yapmak Ömrü 20 Yıl Uzatıyor
Arda Güler'den Türkiye'ye Gelen Valverde'ye Yorum, 'Doğru Yerdesin' Arda Güler'den Türkiye'ye Gelen Valverde'ye Yorum, 'Doğru Yerdesin'
ÇOK OKUNANLAR
Karar Verdi! Ali Koç Başkanlığı Bırakıyor Ali Koç Başkanlığı Bırakıyor
Fenerbahçe'ye Hakan Çalhanoğlu Transferinde Şok! Dev Talip Çıktı Fenerbahçe'ye Hakan Çalhanoğlu Transferinde Şok!
Araç Sahipleri İçin 9 Gün Süre Verildi: Bütün Sürücüler Bu Parayı Ödemek Zorunda Araç Sahipleri İçin 9 Gün Süre Verildi: Bütün Sürücüler Bu Parayı Ödemek Zorunda
Dört İlde Alev Çemberi! Biri Bitiyor Yenisi Başlıyor... Hayvanlar, Araçlar, Evler Ne Var Ne Yoksa Yandı Dört İl Felaketi Yaşıyor! Orman Yangınlarında Son Durum
Ne Bozcaada Ne Gökçeada: Yeni Tatil Trendi Burası Oldu! Hem Daha Ucuz, Hem Daha Huzurlu Ne Bozcaada Ne Gökçeada! Yeni Trend Burası