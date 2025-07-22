Fenerbahçe Yarın Al-İttihad ile Karşılaşacak

Fenerbahçe, Portekiz'deki hazırlık kampı kapsamında, yarın Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Yarın Al-İttihad ile Karşılaşacak
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2025-2026 sezonu çalışmaları kapsamında Portekiz'de kampta bulunan Fenerbahçe, yarın hazırlık maçında Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad ile kozlarını paylaşacak.

Portimao Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak ve S Sport Plus'tan naklen yayımlanacak.

Fenerbahçe, buradaki hazırlık maçlarında Portekiz 2. Ligi'nden Portimonense'yi 2-1, Uniao de Leiria'yı da 2-0 mağlup etmişti.

Fenerbahçe'nin ses getiren yeni transferi Jhon Duran'ın, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıkması bekleniyor.

Kampa geç katılan, bu sebeple ilk 2 hazırlık maçında kadroda yer alamayan genç golcü, teknik heyetin kararına göre maçta görev alabilecek.

Kaynak: AA

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