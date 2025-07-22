Fenerbahçe Yeni Transferini Resmen Duyurdu

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yeni transferini resmen duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuya başarı dilekleri iletildi.

Fenerbahçe Yeni Transferini Resmen Duyurdu
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Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Medicana yeni transferini resmen duyurdu.

Sarı-lacivertli ekip orta oyuncu Marko Matic’i renklerine bağladığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Marko Matic'e 'Ailemize hoş geldin' diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Yeni Transferini Resmen Duyurdu - Resim : 1

30 yaşındaki tecrübeli oyuncu, 2014-2015 sezonunda İBB Spor Kulübü ile profesyonel kariyerine başlamış ve sonrasında sırasıyla Arkas Spor, Spor Toto Spor Kulübü ve Halkbank formalarını giymişti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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