Galatasaray İkinci Lig'de Mücadele Edecek

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın hedeflerini yukarı çekmesinin ardından Galatasaray, genç takımlara da yatırımı artırdı. Sarı-kırmızılı kulüp, bu sezon ikinci ligde de mücadele edeceklerini duyurdu.

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Galatasaray İkinci Lig'de Mücadele Edecek
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Sultanlar Ligi'nde daha büyük hedefler belirleyen Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı ile birlikte altyapıya da yatırım yapmaya başladı. Galatasaray, gelecek sezon ikinci ligde de mücadele edeceğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "Kulübümüz, köklü voleybol geleneği ve spor kültürünü gelecek nesillere aktarmak için voleybol şube olarak alınan kararda, altyapı oyuncularımızdan da oluşan, hem Kadınlar hem de Erkekler 2. Ligi’nde yer alacak" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray İkinci Lig'de Mücadele Edecek - Resim : 1

YENİ SEZONDA YENİ YOLCULUK

Genç yeteneklerle inşa edilen kadrosuyla 2. Lig’de de var olacaklarını vurgulayan Galatasaray, "2025-2026 sezonunda hem üst ligdeki profesyonel takımımızla hem de 2. Lig’de mücadele edecek olan genç ve dinamik kadromuzla sahalarda olacağız" açıklamasında bulundu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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