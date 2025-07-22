Galatasaray Yeni Transferini Açıklamadı, İlkin Aydın Devreye Girdi

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Sultanlar Ligi'ni geçtiğimiz sezon hedefleri doğrultusunda 4. sırada bitiren Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, gelecek sezon için transferde gaza bastı. 2025-2026 sezonunda Avrupa'da CEV Kupası'nda mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar, yollarına tecrübeli İtalyan antrenör Massimo Barbolini ile devam edecek. Takımın başantrenörü Alberto Bigarelli ise yardımcı antrenör olarak görev yapacak.

Galatasaray Daikin, yeni sezon için Martyna Lukasik, Naz Aydemir Akyol, Ali Frantti ve Kaja Grobelna gibi birçok yeni isimle el sıkışırken, taraftarı en çok heyecanlandıran isim ise İtalyan Milli Kadın Voleybol takımı ve Vero Volley Milano takımlarında forma giyen tecrübeli smaçör Myriam Sylla oldu. Uzun süredir sarı-kırmızılı formayı giyeceği söylenen Sylla transferi henüz resmen açıklanmadı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Ancak kulüple anlaştığı uzun süredir kulislerde konuşulan 30 yaşındaki smaçörün Milano'nun yeni sezon kadrosunda yer almaması ve kendi pozisyonu için hızla bir oyuncu transfer edilmesi, konuşulanların doğru olduğunu düşündürdü.

Sarı-kırmızılı taraftar Sylla için resmi açıklama beklerken, sosyal medyada yaşanan bir etkileşim onları yeniden heyecanlandırdı. Galatasaray Daikin'in kaptanı İlkin Aydın, Instagram hesabı üzerinden kulübünün yeni transferlerini art arda takibe aldı. İlkin Aydın'ın takip ettiği isimler arasında Myriam Sylla'nın da olduğu dikkat çekti. Sylla da sarı-kırmızılıların kaptanına karşılık vererek İlkin Aydın'ı takip etti. Bu etkileşim Galatasaray'ın sosyal medyadaki hayran sayfalarında çok konuşuldu.