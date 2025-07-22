Galatasaray Yeni Transferini Açıklamadı, İlkin Aydın Devreye Girdi

Gelecek sezon için kadrosunu güçlendiren Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın, haftalardır İtalyan smaçör Myriam Sylla transferini açıklaması bekleniyor. Taraftar kulüpten resmi açıklama beklerken, takımın kaptanı İlkin Aydın'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
Galatasaray Yeni Transferini Açıklamadı, İlkin Aydın Devreye Girdi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sultanlar Ligi'ni geçtiğimiz sezon hedefleri doğrultusunda 4. sırada bitiren Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, gelecek sezon için transferde gaza bastı. 2025-2026 sezonunda Avrupa'da CEV Kupası'nda mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar, yollarına tecrübeli İtalyan antrenör Massimo Barbolini ile devam edecek. Takımın başantrenörü Alberto Bigarelli ise yardımcı antrenör olarak görev yapacak.

Galatasaray Daikin, yeni sezon için Martyna Lukasik, Naz Aydemir Akyol, Ali Frantti ve Kaja Grobelna gibi birçok yeni isimle el sıkışırken, taraftarı en çok heyecanlandıran isim ise İtalyan Milli Kadın Voleybol takımı ve Vero Volley Milano takımlarında forma giyen tecrübeli smaçör Myriam Sylla oldu. Uzun süredir sarı-kırmızılı formayı giyeceği söylenen Sylla transferi henüz resmen açıklanmadı.

Galatasaray Yeni Transferini Açıklamadı, İlkin Aydın Devreye Girdi - Resim : 1

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Ancak kulüple anlaştığı uzun süredir kulislerde konuşulan 30 yaşındaki smaçörün Milano'nun yeni sezon kadrosunda yer almaması ve kendi pozisyonu için hızla bir oyuncu transfer edilmesi, konuşulanların doğru olduğunu düşündürdü.

Galatasaray Yeni Transferini Açıklamadı, İlkin Aydın Devreye Girdi - Resim : 2

Sarı-kırmızılı taraftar Sylla için resmi açıklama beklerken, sosyal medyada yaşanan bir etkileşim onları yeniden heyecanlandırdı. Galatasaray Daikin'in kaptanı İlkin Aydın, Instagram hesabı üzerinden kulübünün yeni transferlerini art arda takibe aldı. İlkin Aydın'ın takip ettiği isimler arasında Myriam Sylla'nın da olduğu dikkat çekti. Sylla da sarı-kırmızılıların kaptanına karşılık vererek İlkin Aydın'ı takip etti. Bu etkileşim Galatasaray'ın sosyal medyadaki hayran sayfalarında çok konuşuldu.

Okan Buruk'tan 'Osimhen' Müjdesi: 'Sona Doğru Yaklaştık'Okan Buruk'tan 'Osimhen' Müjdesi: 'Sona Doğru Yaklaştık'Spor
Galatasaray'ı 'Osimhen Ateşi' Sardı! Kritik Gelişme DuyurulduGalatasaray'ı 'Osimhen Ateşi' Sardı! Kritik Gelişme DuyurulduSpor
Etiketler
Galatasaray İlkin Aydın
Milyonları Etkileyen Hastalığın Sessiz İşareti! Bu Belirtiler Varsa Aman Dikkat Milyonları Etkileyen Hastalığın Sessiz İşareti! Bu Belirtiler Varsa Aman Dikkat
Bilim İnsanları Açıkladı: En Stresli Gün Belli Oldu! Emeklileri Bile Etkiliyor Bilim İnsanları Açıkladı: En Stresli Gün Belli Oldu! Emeklileri Bile Etkiliyor
Tribünlerde Yeni Dönem Başlıyor! Bakan Yerlikaya ‘Tüm Valilere Talimat Verdim’ Diyerek Duyurdu Tribünlerde Yeni Dönem Başlıyor! Bakan Yerlikaya ‘Tüm Valilere Talimat Verdim’ Diyerek Duyurdu
Beşiktaş'ın Avrupa Kadrosu Belli Oldu Beşiktaş'ın Avrupa Kadrosu Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Karar Verdi! Ali Koç Başkanlığı Bırakıyor Ali Koç Başkanlığı Bırakıyor
Fenerbahçe'ye Hakan Çalhanoğlu Transferinde Şok! Dev Talip Çıktı Fenerbahçe'ye Hakan Çalhanoğlu Transferinde Şok!
Fenomen Dizinin Yıldızıydı... Ünlü Oyuncu Boğularak Öldü Ünlü Oyuncu Boğularak Öldü
Tuncer Bakırhan'dan CHP'ye Çağrı! 'Toplumun Beklentisi Çok Yüksek' 'Toplumun Beklentisi Çok Yüksek'
AYM'den CHP'ye Ret AYM'den CHP'ye Ret