Ankara Seçim Kurulu Kararını Verdi: CHP Kurultayı Yapılacak

Ankara İl Seçim Kurulu, CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali talebini reddetti. Böylece 22. Olağanüstü Kurultay'ın yapılması kesinleşti.

Ankara İl Seçim Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 22. Olağanüstü Kurultayı’nı iptal etme talebini reddetti.

Kurulun yaptığı incelemeler sonucunda aldığı bu kararla birlikte, kurultayın düzenlenmesinin önünde herhangi bir yasal engel kalmadı. Açıklamaya göre, CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı kesin olarak yapılacak.

ÇANKAYA İLÇE SEÇİM KURULU DA REDDETTİ

Dün (17 Eylül Çarşamba) Çankaya İlçe Seçim Kurulu da olağanüstü kurultayın iptal edilmesi için iki farklı delegenin yaptığı başvuruyu reddetmişti.

