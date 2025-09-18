Her Detayı Şoke Eden Olay: Rüyasında Define Gördü, Oğluyla 12 Metrelik Tünel Kazdı!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Samsun’un İlkadım ilçesinde inanılmaz bir olay yaşandı. Rüyasında define gördüğünü iddia eden bir kadın, oğluyla birlikte apartmanın altına 12 metre derinliğinde tünel kazarken polis tarafından suçüstü yakalandı.

RÜYASINDA GÖRDÜ KAZIYA BAŞLADI

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir binada olağan dışı bir kazı yapıldığını tespit etti. İnceleme sonucunda, F.T. isimli kadının rüyasında gördüğü define için oğlu D.T. ile kazıya başladığı ortaya çıktı.

Anne ve oğulun kazıdan çıkan toprağı çıkarmak için elektrikli vinç sistemi kurdukları belirlendi

12 METRE TÜNEL KAZDILAR

Anne ve oğul, binanın yan kısmından başlayarak altına doğru yaklaşık 12 metre derinliğinde ve 1-2 metre genişliğinde tünel açtı. Açılan tünelin derinliği, 5 katlı apartman boyuna ulaştı. Hatta kazıdan çıkan toprağı çıkarmak için elektrikli vinç sistemi kurdukları belirlendi. Çıkan toprakların çuvallara doldurularak bahçede biriktirilmesi, kazının boyutunu gözler önüne serdi.

Polisin yaptığı aramada; 1 adet kazıcı, 3 kürek, 2 baret, iniş takımları, halat, kovalar ve elektrik kabloları gibi çok sayıda profesyonel kazı malzemesi ele geçirildi.

Suçüstü yakalanan anne oğul gözaltına alındı

ANNE OĞUL SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Anne F.T. ve oğlu D.T., polis ekiplerince düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı. Haklarında, “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet” suçundan adli işlem başlatıldı.

