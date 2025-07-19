Kayseri Talas’ta Kaçak Kazı Yapan 3 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

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Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Talas ilçesi Çömlekçi Mahallesi Su Döken mevkiinde kaçak kazı yapıldığına dair gelen ihbar üzerine harekete geçti. Bölgede yapılan çalışmalarda, A.Ş., N.S. ve B.S. isimli 3 şüpheli, uçurum kenarında bellerine ip bağlı şekilde izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Operasyonda, şüphelilerin kullandığı 1 adet jeneratör, 1 adet hilti, 1 top kalın ip, 2 adet üçlü priz, 1 adet demir çekiç, 1 top elektrik kablosu, 2 adet demir levye, 3 adet demir çubuk, 1 adet pense, 1 adet tornavida, 2 adet yan keski, 1 adet emniyet kemeri ve tokaları ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Şüphelilerin tarihi eser aramak amacıyla kaçak kazı yaptığı değerlendiriliyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, jandarma ekipleri bölgedeki denetimlerini sıkılaştırdı. Yetkililer, tarihi ve kültürel mirası korumak için bu tür faaliyetlere karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti.

Kaynak: İHA