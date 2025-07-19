Kayseri Talas’ta Kaçak Kazı Yapan 3 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Kayseri’nin Talas ilçesi Çömlekçi Mahallesi’nde kaçak kazı yapan 3 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Ele geçirilen malzemelerle birlikte şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Kayseri Talas’ta Kaçak Kazı Yapan 3 Şüpheli Suçüstü Yakalandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Talas ilçesi Çömlekçi Mahallesi Su Döken mevkiinde kaçak kazı yapıldığına dair gelen ihbar üzerine harekete geçti. Bölgede yapılan çalışmalarda, A.Ş., N.S. ve B.S. isimli 3 şüpheli, uçurum kenarında bellerine ip bağlı şekilde izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Operasyonda, şüphelilerin kullandığı 1 adet jeneratör, 1 adet hilti, 1 top kalın ip, 2 adet üçlü priz, 1 adet demir çekiç, 1 top elektrik kablosu, 2 adet demir levye, 3 adet demir çubuk, 1 adet pense, 1 adet tornavida, 2 adet yan keski, 1 adet emniyet kemeri ve tokaları ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Şüphelilerin tarihi eser aramak amacıyla kaçak kazı yaptığı değerlendiriliyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, jandarma ekipleri bölgedeki denetimlerini sıkılaştırdı. Yetkililer, tarihi ve kültürel mirası korumak için bu tür faaliyetlere karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti.

Yolcuya Kötü Muameleye 337 Bin Lira CezaYolcuya Kötü Muameleye 337 Bin Lira CezaGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Kayseri
Erzurum-Narman Yolu Sel Nedeniyle Kısa Süreliğine Kapatıldı Erzurum-Narman Yolu Sel Nedeniyle Kısa Süreliğine Kapatıldı
Uyku Öncesi Duş Almadan Önce 2 Kez Düşünün Uyku Öncesi Duş Almadan Önce 2 Kez Düşünün
Gaziantep’te Siber Dolandırıcılık Operasyonu Gaziantep’te Siber Dolandırıcılık Operasyonu
Bugün Talih Yüzünü Hangi Burcun Başına Konacak? İşte Günün Şanslısı Bugün Talih Yüzünü Hangi Burcun Başına Konacak? İşte Günün Şanslısı
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den Çifte Uyarı! Çok Kuvvetli Geliyor... Sağanak ve Fırtına Vuracak Meteoroloji'den Çifte Uyarı! O İllerde Yaşayanlar Dikkat
YKS Sonuçları Açıklandı YKS Sonuçları Açıklandı
Batum’da Kanlı Pusu: Türk Vatandaşı Restoranda Kurşun Yağmuruna Tutuldu Batum’da Kanlı Pusu: Türk Vatandaşı Restoranda Kurşun Yağmuruna Tutuldu
Ev Sahipleri Diken Üstünde: Tapu, Harç, Emlak Vergisi… Hepsi Geçersiz Sayılacak Ev Sahipleri Diken Üstünde: Tapu, Harç, Emlak Vergisi… Hepsi Geçersiz Sayılacak
Emekli Olduktan Sonra Çalışanların Maaşları Kesilecek mi? O Tarihten Sonra Sigortası Olanlar Dikkat! O Tarihten Sonra Sigortası Olanlar Dikkat!