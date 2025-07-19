Erzurum-Narman Yolu Sel Nedeniyle Kısa Süreliğine Kapatıldı

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Erzurum’un Narman ilçesinde dün etkili olan sağanak yağış, küçük çaplı bir sele neden oldu. Sel suları, çevredeki gevşek toprak ve taşları sürükleyerek Erzurum-Narman yolunun bir kısmını kapattı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye trafik ekipleri sevk edildi ve güvenlik nedeniyle yol geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Karayolları ekipleri, yaklaşık yarım saat süren temizlik çalışmasının ardından yolu yeniden ulaşıma açtı. Olayda herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmazken, yetkililer yağışlı havalarda sürücülerin daha dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Bölgedeki hava koşullarının yakından takip edildiği ve benzer durumlara karşı önlemlerin alındığı belirtildi.

Kaynak: İHA