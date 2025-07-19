Uşak’ta Elektrik Akımına Kapılan Genç İşçi Hayatını Kaybetti

Uşak’ın Eşme ilçesi Yeleğen Beldesi’nde, aydınlatma direğinde tamir yaparken elektrik akımına kapılan 27 yaşındaki Mustafa Duman, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Uşak’ta Elektrik Akımına Kapılan Genç İşçi Hayatını Kaybetti
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Uşak’ın Eşme ilçesine bağlı Yeleğen Beldesi Kuştepe mevkiinde, Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ) çalışanı 27 yaşındaki Mustafa Duman, arızalı bir lambayı tamir etmek için sepetli vinçle aydınlatma direğine çıktı. Tamir işlemi sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik akımına kapılan genç işçi, ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Duman, ambulansla Eşme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen genç işçi kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatılırken, kazanın nedeni ve iş güvenliği önlemlerinin yeterliliği araştırılıyor.

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Kaynak: İHA

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