Denizli Honaz’da İş Cinayeti! Asansörlü Lift Devrildi, 1 İşçi Öldü, 1 İşçi Ağır Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Denizli’nin Honaz ilçesine bağlı Dereçiftlik Mahallesi’nde, yapımı devam eden bir mermer fabrikasında Ali Ayyıldız ve Mustafa Karahan, fabrikanın çatısında ısı yalıtım çalışması yaptıkları sırada asansörlü liftin aniden başlayan fırtına nedeniyle sallanmaya başlamasıyla kaza meydana geldi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle liftin devrilmesi sonucu iki işçi, yaklaşık 5 metre yükseklikten yere düştü.

İhbar üzerine olay yerine hızla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ali Ayyıldız’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Mustafa Karahan ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ayyıldız’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Denizli Adli Tıp Grup Başkanlığı morguna gönderildi ve işlemlerin tamamlanmasının ardından toprağa verildi.

Kazanın yaşandığı fabrika binası ve devrilen asansörlü lift, yoldan geçen bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler, olayın vahametini gözler önüne serdi. Yetkililer, iş kazasıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: İHA