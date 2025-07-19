Erzincan Üzümlü’de Kayıp 17 Büyükbaş Hayvan Jandarma Tarafından Bulundu

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Erzincan’ın Üzümlü ilçesine bağlı Kureyşlisarıkaya köyü Sedo mezrasında, 16 Temmuz 2025 günü saat 10.30 sıralarında, A.A., S.K. ve H.K. isimli vatandaşlar, otlatmak için mezraya bıraktıkları 17 büyükbaş hayvanlarının 4 gündür kayıp olduğunu jandarmaya bildirdi. Hayvanların bulunması için tüm çabalarına rağmen sonuç alamayan köylülerin ihbarı üzerine Erzincan İl Jandarma Komutanlığı harekete geçti.

Üzümlü İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Asayiş Timleri ve Suç Araştırma (JASAT) ekipleri, kayıp hayvanları bulmak için kapsamlı bir arama çalışması başlattı. Titizlikle yürütülen araştırmalar sonucunda, 17 Temmuz 2025 günü saat 14.30 sıralarında, kayıp 17 büyükbaş hayvan Çayırlı ilçesine bağlı Büyükyayla köyü Gehmut bölgesinde bulundu. Hayvanlar, jandarma ekipleri tarafından sahiplerine eksiksiz bir şekilde teslim edildi.

Yetkililer, bölgede hayvan hırsızlığı veya benzeri olaylara karşı denetimlerin devam edeceğini belirtirken, vatandaşları kayıp hayvan durumlarında vakit kaybetmeden jandarmaya bildirimde bulunmaya çağırdı.

Kaynak: İHA