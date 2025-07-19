Zonguldak’ta Otomobil Kömürlüğe Düştü: Sürücü Hafif Yaralı

Zonguldak Bahçelievler Mahallesi’nde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili kömürlüğe düştü. Hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Zonguldak’ta Otomobil Kömürlüğe Düştü: Sürücü Hafif Yaralı
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Zonguldak’ın Bahçelievler Mahallesi Açelya Sokak’ta gece saatlerinde meydana gelen kazada, 67 EE 238 plakalı Opel marka otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki kömürlüğe düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan ve ismi öğrenilemeyen sürücüye, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, araç içerisindeki sürücüye ait özel eşyaları çıkararak tutanakla sahibine teslim etti. Polis ekipleri, kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

Yetkililer, bölgede benzer kazaların önlenmesi için sürücüleri dikkatli olmaya çağırırken, kazaya ilişkin detaylı incelemeler devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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Zonguldak Trafik kazası
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