Samsun’da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı
Samsun’da narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı, 394 gram fubinica, 976 gram sentetik ecza, 200 gram skunk ve 70 ecstasy ele geçirildi.
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Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi. İlkadım, Atakum, Havza ve Çarşamba ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda, 39 kilo 400 gram bonzai (sentetik kannabinoid) üretiminde kullanılabilecek 394 gram fubinica maddesi, 976 gram sentetik ecza, 200 gram skunk ve 70 adet ecstasy hapı ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı ve haklarında adli işlem başlatıldı. Samsun Valiliği, uyuşturucuyla mücadelede kararlılık mesajı vererek, operasyonların aralıksız devam edeceğini duyurdu. Soruşturmanın derinleştirilerek sürdürüldüğü belirtildi.
Kaynak: İHA
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