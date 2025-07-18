Çorlu'da Hırsızlık Operasyonunda 3 Kişi Tutuklama

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İlçe merkezinde iki ayrı tarihte meydana gelen olaylarda, bazı evlerin kapı kilitleri kırılarak içeri girildi. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarını aydınlatmak için kapsamlı bir inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalar neticesinde, olayla bağlantılı olduğu belirlenen Ö.A., A.K. ve M.N.A. isimli üç şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA