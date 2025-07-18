Çorum’da Polis Operasyonu: 4 Aranan Şahıs Yakalandı

Çorum’da polis ekiplerince yapılan geniş çaplı denetimlerde 4 aranan şahıs yakalandı, silah, uyuşturucu ve mühimmat ele geçirildi.

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Çorum’da Polis Operasyonu: 4 Aranan Şahıs Yakalandı
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Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 11-18 Temmuz 2025 tarihleri arasında kent genelinde geniş çaplı denetim ve uygulamalar gerçekleştirdi. Toplam 108 denetimde, 25 kahvehane, 24 kafe, 22 çay ocağı, 11 oyun salonu ve 13 otopark kontrol edildi. Operasyonlar kapsamında 4 bin 394 vatandaşın kimlik sorgulaması yapılırken, haklarında yakalama kararı bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Denetimlerde, 7 ateşli silah, 2 kesici-delici alet, 4 şarjör, 160 fişek, 50 sentetik ecza hapı, 81,11 gram bonzai ve 2,03 gram metamfetamin ele geçirildi. Trafik kontrollerinde ise 2 bin 215 araç denetlendi, trafik kurallarını ihlal eden 2 araca idari para cezası kesildi.Çorum Valiliği, asayiş ve güvenliğin sağlanması için bu tür denetimlerin devam edeceğini belirterek, vatandaşları yasa dışı faaliyetlere karşı duyarlı olmaya çağırdı.

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Kaynak: İHA

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