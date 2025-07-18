Elazığ’da Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı

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Elazığ’ın merkez Cumhuriyet Mahallesi 2632. Sokak’ta meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Edinilen bilgilere göre, henüz sürücüleri ve plakaları belirlenemeyen araçların çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaza yerinde detaylı inceleme yaparak kazanın nedenini belirlemek için çalışma başlattı. Yetkililer, kazaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: İHA