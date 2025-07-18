Elazığ’da Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Elazığ’da iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Elazığ’da Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Elazığ’ın merkez Cumhuriyet Mahallesi 2632. Sokak’ta meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Edinilen bilgilere göre, henüz sürücüleri ve plakaları belirlenemeyen araçların çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaza yerinde detaylı inceleme yaparak kazanın nedenini belirlemek için çalışma başlattı. Yetkililer, kazaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Kocaeli'de Feci Kaza: 3 Yaşındaki Çocuk Ağır YaralandıKocaeli'de Feci Kaza: 3 Yaşındaki Çocuk Ağır YaralandıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Elazığ Trafik kazası
Elazığ’da Örtü Yangını Yeniden Başladı: Ekipler Seferber Oldu Elazığ’da Örtü Yangını Yeniden Başladı: Ekipler Seferber Oldu
Çorum’da Polis Operasyonu: 4 Aranan Şahıs Yakalandı Çorum’da Polis Operasyonu: 4 Aranan Şahıs Yakalandı
Yemek Pişirirken Tencerenin Kapağına Dikkat! Bilim İnsanları Son Noktayı Koydu Yemek Pişirirken Tencerenin Kapağına Dikkat! Bilim İnsanları Son Noktayı Koydu
18 Temmuz 2025 Günlük Burç Yorumları: Kafanızdaki Planlara Son Noktayı Koymanın Tam Zamanı 18 Temmuz 2025 Günlük Burç Yorumları: Kafanızdaki Planlara Son Noktayı Koymanın Tam Zamanı
ÇOK OKUNANLAR
Milyonlarca Borçluyu İlgilendiren Haber! Kart Yapılandırmasında Faiz Oranları ve Son Başvuru Tarihi Belli Oldu Milyonlarca Borçluyu İlgilendiren Haber! Faiz Oranları ve Son Başvuru Tarihi Belli Oldu
Schengen Vizesinde Kurallar Değişti: Avrupa Kapılarını Türklere Açtı! Vize Almak Artık Daha Kolay Olacak Schengen Vizesinde Kurallar Değişti: Avrupa Kapılarını Türklere Açtı
Memurlara Doğum Sonrası Yarı Zamanlı Çalışma Özel Sektörü Karıştırdı! SGK Uzmanı Melis Elmen Bilinmeyen Detayı Açıkladı Doğum Sonrası Yarı Zamanlı Çalışma Özel Sektörü Karıştırdı! SGK Uzmanı Bilinmeyen Detayı Açıkladı
Mansur Yavaş'a 'Ankara'nın Yiğit Evladı' Demişti! O Başsavcı İlk Kez Konuştu O Başsavcı İlk Kez Konuştu
Coldplay Konserinde Yasak Aşk Skandalı: Dev Ekranda Milyonlar Gördü Konserde Yasak Aşk Dev Ekranda: Milyonlar Gördü