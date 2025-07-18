Elazığ’da Örtü Yangını Yeniden Başladı: Ekipler Seferber Oldu

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Elazığ’ın Sivrice ilçesine bağlı Çatakkaya köyü mevkiinde dün çıkan ve gece saatlerinde kontrol altına alınarak söndürülen örtü yangını, bugün öğleden sonra yeniden başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Dün yaklaşık 500 dönümlük alanın zarar gördüğü bölgede, yangının yeniden alevlenmesi üzerine ekipler hızla harekete geçti.

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü, yangına müdahale için 4 helikopter, 70 personel, 1 dozer, 2 greyder, 7 arazöz, 5 ilk müdahale aracı ve 2 su ikmal aracı sevk etti. Ekipler, yangının daha fazla alana yayılmasını önlemek için yoğun bir mücadele veriyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, söndürme çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi. Yetkililer, vatandaşları yangın riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA