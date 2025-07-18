Kastamonu'da Tarım Arazisindeki Yangın Kontrol Altına Alındı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, orman ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Kastamonu'da Tarım Arazisindeki Yangın Kontrol Altına Alındı
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Kastamonu’nun Daday ilçesine bağlı İnciğez köyü Miad Mahallesi’nde bulunan bir tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla orman işletme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın, çevredeki diğer tarım arazilerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler devam ederken, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

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Kaynak: İHA

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