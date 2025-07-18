Yaralı Leylek Sağlığına Kavuştu, Burdur Gölü'ne Kanat Çırptı

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Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde yuvadan düşerek yaralanan bir leylek, duyarlı vatandaşların fark etmesiyle hayata tutundu. Senir beldesinde bulunan leylek, ihbar üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yavru leylek, tedavi edilmek üzere rehabilitasyon merkezine götürüldü. Veteriner hekimlerin iki gün süren özenli bakımı sonucunda sağlığına kavuşan leylek, yeniden doğaya dönmeye hazır hale geldi.

Tedavisi tamamlanan leylek, uluslararası öneme sahip Ramsar Sözleşmesi kapsamındaki Burdur Gölü kıyısında doğal yaşamına geri bırakıldı. Yetkililer, vatandaşların bu tür durumlarda hızlıca bildirim yapmalarının yaban hayatı için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: İHA