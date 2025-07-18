Ayvacık’ta Restoran Mutfağında Korkutan Yangın
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, sahil kesiminde hizmet veren bir restoranın mutfağında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
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Olay, Ayvacık’ın turistik Assos bölgesinde meydana geldi. Restoranın mutfak kısmında çıkan alevleri fark eden çalışanlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Ayvacık ve Küçükkuyu Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda restoranın mutfak bölümüyle birlikte işletmeye ait bazı bungalov odalarda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA