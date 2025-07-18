Yangın Tarlasını Teğet Geçti: Çift Sürülmüş Alanlar Alevlere Geçit Vermedi

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Aydın-İzmir otoyolu üzerindeki Germencik gişeleri yakınlarında rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki zeytinlik alana sıçradı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışmasıyla alevler geniş bir alana yayılmadan söndürüldü.

Yangın sırasında, bakımsız ve sürülmemiş bir zeytinlik zarar görürken, hemen yanında bulunan ve kısa süre önce çift sürülmüş zeytin tarlasında ise herhangi bir hasar oluşmadı.

Kaynak: İHA