Artvin'de Seyir Halindeki Tır Alev Alev Yandı

Artvin'de seyir halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Artvin'de Seyir Halindeki Tır Alev Alev Yandı
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Mikail Tatar idaresindeki AY 008 BS yabancı plakalı tır, Artvin-Borçka kara yolunun 15. kilometresinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Tır şoförü, boş haldeki tırdan inerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine itfaiye ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

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