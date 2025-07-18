Kastamonu’da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Kastamonu’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda O.O. ve O.T. adlı iki şüpheli tutuklandı, kannabinoid ve hassas terazi ele geçirildi.

Kastamonu’da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
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Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda önemli bir başarı elde etti. Merkez ilçede gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı değerlendirilen O.O. ve O.T. adlı şahıslara yönelik arama yapıldı. Operasyonda, şüphelilerin araçları ve ikametlerinde bir miktar kannabinoid ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan O.O. ve O.T., Kastamonu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Kastamonu Valiliği, uyuşturucu ticaretiyle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, vatandaşları zehirleyen ve haksız kazanç elde edenlere yönelik operasyonların devam edeceğini belirtti.

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Kaynak: İHA

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