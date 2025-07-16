Bingöl’de Bin 651 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik Genç ilçesi kırsalında çalışma yürüttü.

Ekipler, 3 farklı noktada yaptıkları aramada, bin 651 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda konuyla ilgili adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA