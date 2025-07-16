Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 1.106 adet sentetik hap ele geçirildi.
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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. Operasyonda, satışa hazır halde 1.106 adet sentetik hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA