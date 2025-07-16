Samsun’da İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
Samsun’un İlkadım ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Hümeysa Akbalık yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Samsun’un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi’nde, Afganistan Türkleri Sokak ile Yavuzselim Caddesi’nin kesişiminde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Haydari yönetimindeki 55 DM 559 plakalı otomobil, Cihat Akbalık’ın kullandığı 44 ABJ 576 plakalı otomobile yandan çarptı.
Kazada, 44 ABJ 576 plakalı araçta bulunan Hümeysa Akbalık yaralandı. Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Akbalık’ın tedavisi devam ederken, sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, kaza mahallinde inceleme başlatarak olayın nedenini ve sorumlularını belirlemek için çalışma yürütüyor. Görgü tanıklarının ifadelerine başvurulurken, kazaya ilişkin detaylı soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA