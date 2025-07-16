Hakkari'de 78 Ayrı Suç Dosyası Bulunan Şüpheli Jandarmadan Kaçamadı

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Hakkari İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile istihbarat birimlerinin ortak çalışması sonucu, aralarında “bilişim yoluyla dolandırıcılık, hükümlü ve tutuklunun kaçması, kasten yaralama ve şantaj” gibi ciddi suçların da bulunduğu toplam 78 ayrı dosyası olan E.Z. yakalanarak gözaltına alındı.

Adli işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA