Ne Kask Ne Halat! 5 Katlı Binanın Çatısında Ölümüne Mesai

Yenice'de bir apartmanın çatısında gerçekleştirilen tadilat sırasında, iki işçi can güvenliklerini hiçe sayarak metrelerce yüksekte çalıştı. İşçilerin, çatıdaki su oluğunu değiştirmek için kiremitler üzerinde hiçbir önlem almadan dolaştıkları görülürken, her an düşme tehlikesiyle burun buruna oldukları fark edildi.

Kaynak: İHA