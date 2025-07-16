Ne Kask Ne Halat! 5 Katlı Binanın Çatısında Ölümüne Mesai

Karabük’ün Yenice ilçesinde 5 katlı bir apartmanın çatısında hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler, görenlerin yüreğini ağzına getirdi.

Ne Kask Ne Halat! 5 Katlı Binanın Çatısında Ölümüne Mesai
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Yenice'de bir apartmanın çatısında gerçekleştirilen tadilat sırasında, iki işçi can güvenliklerini hiçe sayarak metrelerce yüksekte çalıştı. İşçilerin, çatıdaki su oluğunu değiştirmek için kiremitler üzerinde hiçbir önlem almadan dolaştıkları görülürken, her an düşme tehlikesiyle burun buruna oldukları fark edildi.

Kaynak: İHA

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