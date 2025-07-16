Kastamonu'da Çıkan Orman Yangınında 2 Dekar Alan Zarar Gördü

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Son Güncelleme:
Kastamonu'da Çıkan Orman Yangınında 2 Dekar Alan Zarar Gördü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Karşıyaka Mahallesi'nde ormanlık alanda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Azdavay Orman İşletme Müdürlüğü ile Azdavay Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın söndürme helikopteriyle de destek verilen çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 2 dekar ormanlık alan zarar gördü.

Etiketler
Kastamonu Orman yangınları
Son Güncelleme:
Pencereyi Beğenmedi, İş Yerini Kurşunladı Pencereyi Beğenmedi, İş Yerini Kurşunladı
Ne Kask Ne Halat! 5 Katlı Binanın Çatısında Ölümüne Mesai Ne Kask Ne Halat! 5 Katlı Binanın Çatısında Ölümüne Mesai
Yazın Yapın, Kış Boyu Taptaze Tüketin! İşte Kirazı Çekirdekli ve Çekirdeksiz Saklamanın Püf Noktalar Yazın Yapın, Kış Boyu Taptaze Tüketin! İşte Kirazı Çekirdekli ve Çekirdeksiz Saklamanın Püf Noktalar
Avrupalılar İşte Bu Yüzden Eve Ayakkabıyla Giriyorlar Avrupalılar İşte Bu Yüzden Eve Ayakkabıyla Giriyorlar
ÇOK OKUNANLAR
Çalışma Hayatında Yeni Dönem Başladı: İzin Günleri Değişti! Artık Haftalık İzinler Böyle Kullanılacak Çalışma Hayatında Yeni Dönem: İzin Günleri Değişti! Artık Haftalık İzinler Böyle Kullanılacak
İsrail, Suriye Cumhurbaşkanlığını Vurdu! Şam'da Art Arda Patlama Sesleri Şam Bombardıman Altında: İsrail İki Kere Vurdu: Şara'dan İlk Açıklama Geldi
600 Bin Kamu İşçisi Bu Haberi Bekliyordu! 2025 Kamu İşçisi Zam Oranları Ne? Hükümetin Üçüncü Zam Teklifi Ortaya Çıktı Hükümetin Üçüncü Zam Teklifi Ortaya Çıktı
İmamoğlu Davasında Beraat Kararı İmamoğlu Davasında Flaş Karar
'Terörsüz Türkiye' Süreci İçin Diplomasi Trafiği: İmralı Heyeti, Devlet Bahçeli ile Görüşüyor İmralı Heyetinden Bahçeli ile Görüşme Sonrası İlk Açıklama