Pencereyi Beğenmedi, İş Yerini Kurşunladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaptırdığı pencereyi beğenmeyen bir müşteri, tartışma sonrası iş yerine silahla saldırdı. Şans eseri olayda yaralanan olmazken, saldırgan kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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Pencereyi Beğenmedi, İş Yerini Kurşunladı
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Olay, Sinanbey Mahallesi 15. Metal Sokak’ta sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibi F.Ç. (40) ile müşterisi M.A.Ö. (43) arasında pencerenin yapımına ilişkin anlaşmazlık çıktı. Müşterinin ürünü beğenmediği gerekçesiyle başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Sinirlerine hakim olamayan M.A.Ö., yanında getirdiği tabancayla iş yerine ateş etti. Kurşunlardan biri iş yerinin duvarına isabet etti.

Olay sonrası bölgeden kaçan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şans eseri olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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