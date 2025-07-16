Eskişehir’de Kavşakta Feci Kaza

Eskişehir’de iki otomobilin kavşakta çarpışmasıyla meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Eskişehir’de Kavşakta Feci Kaza
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Kaza, Nabi Avcı Bulvarı üzerinde saat 11.30 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir otomobil, kavşakta başka bir araçla çarpıştı. Şiddetli çarpışma sonucu araçlardan biri devrilerek ters döndü. Kaza sonrasında olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 3 kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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