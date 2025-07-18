Şanlıurfa’da Şüpheli Ölüm: 28 Yaşındaki Ahmet Okur Evinde Ölü Bulundu

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde yalnız yaşayan 28 yaşındaki Ahmet Okur, evinde ölü bulundu. Kötü kokular üzerine yapılan ihbarla başlatılan soruşturma sürüyor.

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Şanlıurfa’da Şüpheli Ölüm: 28 Yaşındaki Ahmet Okur Evinde Ölü Bulundu
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Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi’nde, 286. Sokak’taki bir apartmanda yalnız yaşayan 28 yaşındaki Ahmet Okur’un evinden gelen kötü kokular, komşuların dikkatini çekti. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla girilen dairede, Ahmet Okur’un cansız bedeni bulundu.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Okur’un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, genç adamın bir süredir hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde dururken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, otopsi raporunun sonucuna göre olayın aydınlatılacağını belirtti.

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Kaynak: İHA

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