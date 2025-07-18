Bursa İnegöl'de Kamyonetle Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 24 yaşındaki sürücü yaralandı.

Bursa İnegöl'de Kamyonetle Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
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Kaza, Alanyurt Mahallesi Hamzabey Caddesi üzerinde saat 11.30 sıralarında gerçekleşti. Seyyid Ö. yönetimindeki 16 APE 467 plakalı motosiklet, Hilal Y. idaresindeki 16 KGY 09 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet devrildi, sürücü yola savrularak yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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