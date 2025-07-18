Kastamonu Sahilinde Feci Olay: Güneşlenen Kadını Kepçe Ezdi!

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Kastamonu'nun Abana ilçesinde sahilde yaşanan korkunç olay, yürekleri burktu. Güneşlenmek için kumsalda uzanan bir kadın feci şekilde can verdi.

Sabah saatlerinde Abana sahilinde temizlik yapan kepçe, kumda yatan kadını fark etmeyerek ezdi. Olay yerine hemen ekipler sevk edildi.

Talihsiz kadının üzerinden herhangi bir kimlik çıkmazken, olay yerinde bulunan cep telefonunun da kazada tamamen parçalandığı tespit edildi. Kadının kimliğinin belirlenmesi için polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı.

OPERATÖR GÖZALTINDA

Olay sonrası iş makinesinin operatörü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Görgü tanıkları, kadının sahilde hareketsiz uzanmış halde olduğunu ve iş makinesinin yaklaştığını fark edemediklerini belirtti.

Cenaze, savcılık incelemesinin ardından Abana Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatılırken, iş güvenliği ve ihmal iddiaları da inceleme altına alındı.

Kaynak: İHA