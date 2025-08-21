Cumhurbaşkanlığı Duyurdu: Emeklilere 30 Bin TL Nakit Ödeme Desteği Hesaplara Yatırılacak!
Emeklilere özel destek paketleri duyurulmaya devam ediyor. Son olarak Cumhurbaşkanlığı, emekliler için hazırlanan özel finansman destek paketini duyurdu. Bugünden itibaren tüm emeklilere 30 bin TL nakit ödeme yapılacak. Aynı zamanda Ziraat Bankası da 33 bin TL’lik kredi desteğiyle sürece dahil olmuş oldu. İşte emeklilere özel sunulan nakit destek ödemesinin detayları…
Kaynak: Haber Merkezi
Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren kararı Cumhurbaşkanlığı duyurdu. Yapılan duyuruya göre, 30 bin TL’lik nakit destek ödemesi bugünden itibaren hesaplara yatırılmaya başlandı. Emekli vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları üzerinden başvuru yaparak ödemelere ulaşabilecek. Bu destek sayesinde emekliler, bayram öncesinde rahat bir nefes alacak.
ZİRAAT BANKASI’NDAN 30 BİN TL KREDİ PAKETİ
Cumhurbaşkanlığı açıklamasına ek olarak, Ziraat Bankası 30 bin TL kredi kampanyası da başlatıldı. Banka, düşük faizli ve 36 aya kadar taksitli kredi imkanı sunuyor. Kredi notu düşük olan emekliler de kampanyadan yararlanabilecek.
Başvurular şubelerden, internet bankacılığından ve mobil uygulama üzerinden yapılabiliyor.
BAŞVURU ŞARTLARI VE DETAYLARI
Hem nakit ödeme hem de kredi paketinden yararlanmak isteyen emekliler için süreç oldukça basit.
• Başvurular: e-Devlet veya Ziraat Bankası kanalları üzerinden yapılacak.
• Belgeler: Gelir belgesi talep edilmiyor, yalnızca kimlik numarası yeterli.
• Ödeme Şekli: Ödemeler toplu şekilde hesaplara aktarılacak, parça parça yapılmayacak.