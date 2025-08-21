Cumhurbaşkanlığı Duyurdu: Emeklilere 30 Bin TL Nakit Ödeme Desteği Hesaplara Yatırılacak!

ZİRAAT BANKASI’NDAN 30 BİN TL KREDİ PAKETİ

Cumhurbaşkanlığı açıklamasına ek olarak, Ziraat Bankası 30 bin TL kredi kampanyası da başlatıldı. Banka, düşük faizli ve 36 aya kadar taksitli kredi imkanı sunuyor. Kredi notu düşük olan emekliler de kampanyadan yararlanabilecek.