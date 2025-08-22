Trump Yaptı Yine Yapacağını, Şimdi de Devriyeye Çıkacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Açıklamaları ve gaflarıyla sık sık gündeme gelen ABD Başkanı Donald Trump yine çok konuşulacak bir harekete imza atacak. Trump’ın Washington DC’de polis ve orduyla birlikte devriyeye katılacağı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı bir radyo programında geçtiğimiz hafta Ulusal Muhafızları sevk etme kararı aldığı başkent Washington DC'de polis ve ordu güçleriyle birlikte sokaklarda devriye gezeceğini açıkladı. Trump, "Bu gece polis ve tabii ordu ile birlikte dışarı çıkmayı düşünüyorum" dedi.

Trump, şiddet suçlarında yaşanan artış gerekçesiyle başkanlık yetkilerini kullanarak başkente binlerce Ulusal Muhafız ve federal ajan sevk etmişti. Şehir yetkilileri ise şehirde suç ve şiddetin arttığı iddialarını reddederek, şiddet içeren suç oranlarının zirveye ulaştığı 2023 yılından bu yana ciddi bir düşüş kaydettiğini kaydetmişti.

Kaynak: AA