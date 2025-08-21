Gazze İşgaline Tepkiler Çığ Gibi Büyümüştü: Netanyahu'dan Ateşkes Talimatı

İsrail Başbakanı Netanyahu, "Kabul edilebilir koşullar altında savaşın sona erdirilmesi için derhal müzakerelere başlanması talimatını verdim" açıklamasını yaptı.

Son Güncelleme:
Gazze İşgaline Tepkiler Çığ Gibi Büyümüştü: Netanyahu'dan Ateşkes Talimatı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazze Şeridi'nin tamamını işgal planını devreye sokan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 'kabul edilebilir' koşullarla savaşın sona erdirilmesi için müzakere talimatı verdi.

Netanyahu "Tüm rehinelerimizin serbest bırakılması ve İsrail tarafından kabul edilebilir koşullar altında savaşın sona erdirilmesi için derhal müzakerelere başlanması talimatını verdim" dedi.

Netanyahu, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) Gazze şehrini ele geçirme planlarını onayladığını belirterek, "Önemli bir aşamadayız. Bugün Gazze'nin ele geçirilmesi ve Hamas'ın yenilgiye uğratılması için IDF tarafından bana ve Savunma Bakanı'na sunulan planları onaylamak üzere Gazze Tümeni'ne geldim" ifadelerini kullandı.

İsrail Vahşeti Bir Adım İleri Taşıdı: Sivillerin Çadırlarını Bombaladı!İsrail Vahşeti Bir Adım İleri Taşıdı: Sivillerin Çadırlarını Bombaladı!Dünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İsrail Gazze
Son Güncelleme:
Kapınızın Önüne Tuz Serpin, Evinizdeki Farkı Görün! Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak Kapınızın Önüne Tuz Serpin, Evinizdeki Farkı Görün! Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak
Market Cipslerini Rafa Kaldıracak Tarif! Evde Bu Cipsi Deneyen Bir Daha Bırakamıyor, Tadına Doyulmuyor Market Cipslerini Rafa Kaldıracak Tarif! Evde Bu Cipsi Deneyen Bir Daha Bırakamıyor
Beşiktaş Avrupa Sahnesinde: İlk 11'ler Belli Oldu 'Kartal' Avrupa Sahnesinde
Galatasaray Teklifleri Bir Bir Reddetti, Barış Alper'den Olay Yaratan Paylaşım Geldi Barış Alper'den Olay Yaratan Hareket
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanlığı Duyurdu: Emeklilere 30 Bin TL Nakit Ödeme Desteği Hesaplara Yatırılacak! Emeklilere 30 Bin TL Nakit Ödeme Desteği
Seray Sever Bodrum’da Ölümden Döndü! Lüks Aracı Pert Oldu, Gözyaşlarına Boğuldu Seray Sever Bodrum’da Ölümden Döndü
Hastanelerde Mesai Saatleri Değişti: Karar Sonrası Doktorlar Ayakta Hastanelerde Mesai Saatleri Değişti: Karar Sonrası Doktorlar Ayakta
Çocuktan Al Haberi’nin ‘Bez bebek’ Ebrar’ıydı! Ebrar Alya Demirbilek’in Son Halini Görenlerin Ağzı Açık Kalıyor! Son Halini Görenler Şaşıp Kalıyor
SGK’dan Yeni Düzenleme! Sil Baştan Değişiyor, Ev Hanımları İçin Yeni Emeklilik Sistemi Ev Hanımları İçin Yeni Emeklilik Sistemi