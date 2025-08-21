Gazze İşgaline Tepkiler Çığ Gibi Büyümüştü: Netanyahu'dan Ateşkes Talimatı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazze Şeridi'nin tamamını işgal planını devreye sokan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 'kabul edilebilir' koşullarla savaşın sona erdirilmesi için müzakere talimatı verdi.

Netanyahu "Tüm rehinelerimizin serbest bırakılması ve İsrail tarafından kabul edilebilir koşullar altında savaşın sona erdirilmesi için derhal müzakerelere başlanması talimatını verdim" dedi.

Netanyahu, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) Gazze şehrini ele geçirme planlarını onayladığını belirterek, "Önemli bir aşamadayız. Bugün Gazze'nin ele geçirilmesi ve Hamas'ın yenilgiye uğratılması için IDF tarafından bana ve Savunma Bakanı'na sunulan planları onaylamak üzere Gazze Tümeni'ne geldim" ifadelerini kullandı.

