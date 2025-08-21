Trump’tan ‘Biden’ Göndermeli 'Rusya- Ukrayna Savaşı' Çıkışı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir çıkış yaptı. Önceki ABD Başkanı Joe Biden'ın, Ukrayna'ya sadece savunma hakkı verdiğini belirten Trump, "İlginç zamanlar bizi bekliyor" dedi.

Trump’tan ‘Biden’ Göndermeli 'Rusya- Ukrayna Savaşı' Çıkışı
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili değerlendirmede bulundu. Selefi Joe Biden'ın, Ukrayna'ya sadece savunma hakkı verdiğini ifade eden Trump, Kiev yönetiminin bu şekilde zafere ulaşmasının imkansız olduğunu vurguladı.

Bu durumu futbolda harika bir savunmaya sahip ancak hücum yapmasına izin verilmeyen bir takıma benzeten Trump, böyle bir durumda kazanma şansının olmadığını söyledi. Trump ayrıca Biden yönetiminin Ukrayna'nın yalnızca savunma yapmasına izin vererek karşı saldırı hakkını kısıtladığını ve bunun savaşın gidişatını olumsuz etkilediği öne sürdü.

'BEN BAŞKAN OLSAYDIM BU SAVAŞ OLMAZDI'

Açıklamasında kendi başkanlığı döneminde Ukrayna'daki savaşın asla başlamayacağını aktaran Trump, "Eğer ben başkan olsaydım, bu savaş asla olmazdı, sıfır ihtimal. İlginç zamanlar bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

